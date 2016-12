Aast Trebel op vertrek bij Standard? Middenvelder alvast geen kapitein meer...

Opvallend beeld bij aanvang van de wedstrijd tussen STVV en Standard: de aanvoerdersband bij de Rouches hing niet meer om de arm van Adrien Trebel, maar wel om die van Alexander Scholz. De middenvelder zou naar verluidt immers azen op een vertrekuit Luik, al ontkennen ze dat voorlopig bij Standard.

Gevraagd naar de kwestie voor aanvang van de wedstrijd, zei Standard-coach Jankovic voor de camera’s van Sporting Telenet: “Scholz is een voorbeeld voor zijn medespelers qua manier van spelen, professionalisme en rendement, dus wil ik hem meer verantwoordelijkheid geven. Hij verdient dat.”

Over een mogelijke transfersoap rond Trebel wilde Jankovic zich niet uitspreken, hij ontweek de kwestie handig: “Trebel is een topspeler, een belangrijke speler voor ons. Dit Standard heeft leiders nodig, dus wil ik meer verantwoordelijkheid geven aan Scholz. Maar ook Trebel is een topspeler, net als Belfodil, net als Goreux. Zij zijn de leiders zijn van deze ploeg. Ik wil gewoon meer verantwoordelijkheid geven aan spelers aan Scholz. Dit is geen beslissing ten nadele van Trebel, gewoon een keuze. We hebben in de kleedkamer een discussie met alle spelers gehad, en niemand heeft een probleem met de keuze voor Scholz.”

Of Scholz daar ook zo over denkt, is twijfelachtig: de middenvelder scoorde meteen na rust de openingstreffer op Stayen, maar weigerde ostentatief zijn doelpunt te vieren...