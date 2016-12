Meisje van 11 debuteert met eigen opera: “Alma is de nieuwe Mozart”

Alma Deutscher is een Engelse componiste, pianiste, violiste en... 11 jaar. Het jonge meisje krijgt de titel van “nieuwe Mozart” opgespeld met haar wonderbaarlijk muzikaal talent. Donderdag 29 december maakt ze haar operadebuut in haar zelf gecomponeerde opera.

Een smartphone dat gebruikt ze niet. De 11-jarige Alma verslindt wel per jaar maar liefst 100 boeken. Het grootste deel van haar vrije tijd gaat echter naar waar ze het meest van houdt: componeren en muziek spelen. “Ik krijg de beste ideeën wanneer ik volledig ontspannen ben. Ofwel als ik slaap ofwel tijdens het touwtjespringen”, vertelt ze aan CBS News.

Alma speelt piano en viool, net zoals de grote Wolfgang Amadeus Mozart. Al toen ze 18 maanden oud was, kon ze melodieën perfect nazingen. Nu maakt ze ook haar eigen composities, wat haar de bijnaam “nieuwe Mozart” oplevert. “Het is veel interessanter om Alma te zijn dan iemand anders”, is haar reactie wanneer ze die vergelijking hoort.

11 jaar en je eigen opera

Uiteindelijk heeft al haar creativiteit nu tot haar eigen opera “Assepoester” geleid. Die gaat donderdag in première in Wenen. “Had iemand mij jaren geleden verteld dat ik op een dag in Wenen - de hoofdstad van muziek - zou staan met mijn eigen opera, dan had ik die persoon gek verklaard. Ik zou denken dat het een mopje was.”

“Het gevoel dat ik heb is moeilijk te beschrijven”, vertelt het meisje enthousiast. “Ik heb alles van de opera al gezien in mijn fantasie: hoe het zou klinken en hoe het er zou uitzien. En straks wordt dat allemaal realiteit.”

En dat is nog maar het begin. Op Alma’s To Do-list staat nog: een eigen pianoconcerto schrijven, een boek schrijven, een verfilming maken en daarvan dan ook nog eens de muziek componeren.

Benieuwd hoe zo’n werk van haar klinkt? Alma heeft haar eigen YouTube-account waarop je haar eigen composities en uitvoeringen kan terugvinden.