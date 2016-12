Hartverwarmende beelden: jongetje in tranen bij beste kerstcadeau ooit, een vader

Landon had deze kerst wel voor wat pakjes gewenst, maar dit geweldige cadeau had hij nooit durven dromen. Janelle Rice, zijn mama, maakte deze hartverwarmende beelden van de reactie van haar 11-jarige zoon.

De 11-jarige jongen uit de Verenigde Staten had eigenlijk maar één wens: Landon Rice heten. Rice is de achternaam van Daniel, de man waarmee zijn mama Janelle al tien jaar getrouwd is. “Al toen Landon vijf was, zei hij dat hij “met papa wilde trouwen, zodat hij ook zijn achternaam kon dragen”. Toen hadden we al begrepen dat er iets aan het broeien was.”

In mei mocht Landon een diploma in ontvangst nemen en vroeg hij de leerkrachten om hem Landon Rice te noemen. “Hij wilde heel graag geadopteerd worden door mijn man, Daniel”, vertelde zijn mama aan Mashable. “Nu het kerst was, wisten we het: het is tijd.”

Daniel had naar kerst toegewerkt om het adoptieproces in gang te zetten en Landon ook officieel zijn zoon te kunnen noemen. “Puur een formaliteit, want hij is altijd al mijn zoon geweest”, klonk het. De papieren werden getekend en alles kreeg een officieel karakter, net op tijd om het te kunnen inpakken voor kerstmis. Onder Landons kerstboom lagen dan ook de adoptiepapieren.

“Het is niet vlees en bloed, maar onze harten die ervoor zorgen dat we vader en zoon zijn” Foto: Facebook

Janelle filmde hoe Landon het pakje opendeed en het papier las. “Het is niet vlees en bloed, maar onze harten die ervoor zorgen dat we vader en zoon zijn”, staat er te lezen. De jongen vliegt spontaan zijn nieuwe papa in de armen. Zijn reactie was zo oprecht gelukkig en vertederend, dat het filmpje viraal gaat en ondertussen al meer dan 24 miljoen keer bekeken is.