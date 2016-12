Donald Trump benoemt vertrouweling tot “internationaal onderhandelaar”

De Amerikaanse president-elect Donald Trump heeft dinsdag zijn juridische topadviseur Jason Greenblatt benoemd tot “afgevaardigde belast met internationale onderhandelingen”, een nieuwe functie binnen de Amerikaanse administratie.

Greenblatt, die de voorbije twee decennia als advocaat werkte binnen de “Trump Organisation”, moet Donald Trump bijstaan in “allerhande internationale onderhandelingen en handelsakkoorden”, klinkt het in het communiqué van zijn overgangsteam.

“Jason is een van mijn nauwste adviseurs en iemand waarin ik het grootste vertrouwen heb. Hij heeft een opmerkelijk verleden als onderhandelaar, voerde complexe transacties in mijn naam en beschikt over de nodige expertise om partijen bijeen te brengen en een consensus te bereiken in moeilijke en gevoelige dossiers”, aldus Trump. De vijftiger Greenblatt, advocaat in vastgoedrecht, adviseerde de Republikeinse kandidaat voor het Witte Huis tijdens zijn verkiezingscampagne over de betrekkingen tussen Israël en de VS.

De 79-jarige miljardair Wilbur Ross werd benoemd tot staatssecretaris van handel. Trump heeft zijn vertegenwoordiger voor buitenlandse handel (USTR) nog niet genoemd.

Volgens CNN zal Greenblatt zich focussen op het Israëlisch-Palestijns conflict, de betrekkingen tussen de VS en Cuba en de handelsakkoorden met andere landen.