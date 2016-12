Zwakbegaafde kroongetuige in moordzaak zegt verklaringen te hebben ‘gefantaseerd’

Anzegem / Temse / Kruibeke - Het proces van de moord op Ihsan Celik uit Temse zorgt nog voor de start ervan al voor commotie. Kroongetuige Carlo V.H. heeft maar een IQ van 58 en beweert zijn - nochtans gedetailleerde - verklaringen ‘gefantaseerd’ te hebben.

Terwijl het parket van Dendermonde momenteel de allerlaatste stukken aan het dossier toevoegt, slijpen de advocaten alvast hun messen. Ze zullen de vier mannen verdedigen die verdacht worden van de moord op Ihsan Celik (41) op 22 juni van 2009. Het slachtoffer uit Temse werd gewurgd en gedumpt langs de Lange Dreef, op de grens tussen Temse en Steendorp.

Maar niet de omstandigheden van de moord zullen het proces zo bijzonder maken, wel kroongetuige Carlo V.H. (26) uit Kruibeke. Hij praatte drie moordverdachten én zichzelf aan de galg, maar blijkt een ernstige mentale beperking te hebben. Toch waren het zijn gedetailleerde verklaringen die in 2011 voor een doorbraak zorgden in de zaak, die tot dan muurvast zat. De Marokkaan Sohaïb A. (32) uit Temse werd gezien als de moordenaar van Celik. Hij zou de hulp gekregen hebben van Abdessalem B.A. (29) uit Temse. Sahin Ö. (27) uit Anzegem zou het lichaam van Celik vervoerd hebben. Het motief zou een afrekening binnen het drugsmilieu zijn.

Carlo V.H. was naar eigen zeggen overal getuige van. Maar zoveel als hij beweerde de waarheid te spreken, zoveel verklaarde hij ook alles te hebben gefantaseerd. “Mijn cliënt heeft een IQ van 58 en heeft heel veel dingen verzonnen, gewoon om van het verhoor af te zijn”, zegt zijn advocaat Jan Beldé. “Hij werd soms meer dan tien uur aan de tand gevoeld, waarna hij uiteindelijk vertelde wat de onderzoekers wilden horen. Als hij buiten was, zei hij telkens dat hij alles had gefantaseerd en zich onder druk had laten zetten. De speurders zaten met een cold case en wilden koste wat het kost resultaten boeken.”