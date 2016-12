Anderlecht mogelijk oplossing voor Kabasele

Voorlopig beleefde Christian Kaba­sele (25) nog niet veel plezier aan zijn transfer van Genk naar het Engelse Watford. De Rode Duivel mocht maar 7 keer meedoen - meestal als invaller - en aast op speelminuten. Sommige makelaars beweren dat een uitleenbeurt aan Anderlecht voor hem de oplossing kan zijn.

Paars-wit heeft na de transfer van Stefano Okaka - via makelaar Mogi Bayat - goeie contacten met Watford en kan best een extra verdediger gebruiken. Kara Mbodj is in januari naar de Afrika Cup, Bram Nuytinck is wisselvallig en Olivier Deschacht ligt niet in de bovenste schuif. Dan rest er uiteindelijk alleen maar Uros Spajic.

Bovendien is Kara het gewoon van met Kabasele te voetballen, want bij RC Genk vormden ze indertijd één van de beste centrale defensies in ons land. Als Kara dan terugkeert, kunnen ze misschien herenigd worden. Zo luidt toch het plan van bepaalde transferregelaars

Alleen moet Anderlecht budgettair aftasten wat mogelijk is deze winter en waar hun prioriteiten liggen. Een spits (Ishak) sowieso en daarnaast een keeper. En dan nog een middenvelder en een centrale verdediger? Het is ook afwachten of Kabasele zelf een terugkeer naar ons land zou zien zitten.