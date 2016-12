Conte wil Musonda bij Chelsea houden

Charly Musonda is terug in Londen en zou daar wel eens langer kunnen blijven dan voorspeld. Officieel staat hij nog onder contract bij Betis Sevilla dat hem huurt van Chelsea, maar bij die club zijn er geen wedstrijden meer voor 1 januari.

Net op die datum zou er wel eens veel kunnen veranderen voor de Belgische aanvaller. Vanaf die dag keert hij officieel terug bij Chelsea en wie weet doet hij daar het seizoen wel uit. Chelsea-manager Antonio Conte maakte aan Musonda duidelijk dat hij een profiel als hem wel kan gebruiken nu Oscar naar China werd getransfereerd en Victor Moses in januari op de Afrika Cup zit. Conte wil Musonda achter de hand houden en hem mogelijk wat speelminuten gunnen in de komende weken. Als die speelminuten er komen, doet hij wellicht het seizoen uit in Londen.

Blijkt op 20 januari – wanneer Moses terugkeert van de Afrika Cup – dat Musonda toch niet tot de plannen van Conte behoort, zal er samen met de club naar een oplossing worden gezocht. AS Roma toont alvast interesse voor Musonda, maar die wil dus eerst zijn kans gaan bij Chelsea alvorens met de Italiaanse club te praten.