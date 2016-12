Hein weet het ook niet meer: malaise compleet bij AA Gent

AA Gent heeft voor het eerst sinds april 2008 – over alle competities – vier wedstrijden op een rij verloren. De bekerdroom ging al in rook op, na de kansloze nederlaag in Genk (0-2) wordt het in 2017 nog hard bikkelen voor Play-off 1. Trainer Hein Vanhaezebrouck hult zich in stilte. Omdat hem een schorsing boven het hoofd hangt voor zijn gedrag tegen Anderlecht, maar misschien ook omdat stilte het enige wapen is dat hij nog niet heeft gebruikt om het tij te keren.