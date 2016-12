Overvallers takelen koppel toe met kniptang: "Lichamelijk zijn we volledig hersteld, maar mentaal is het nog zeer moeilijk"

Vosselaar - De politie is op zoek naar getuigen van een brutale overval. Met een kniptang takelden twee overvallers een maand geleden Jef Van Hoeck en zijn vrouw uit Vosselaar toe. Het koppel herstelde gelukkig goed en woont opnieuw thuis, al zit de schrik er wel nog in.

‘Lichamelijk zijn we wel hersteld, maar de schrik zit er nog goed in Jef Van Hoeck

Jef Van Hoeck (73) en zijn vrouw Madeleine Melis (72) uit Vosselaar beleefden in de nacht van zondag 20 november een echt horrormoment. Twee gemaskerde mannen drongen om half drie ’s nachts het huis in de Bevrijdingslaan binnen via de achterdeur. In de slaapkamer overmeesterden ze het koppel dat daar lag te slapen.

Jef Van Hoeck, die oude munten verhandelt, en zijn vrouw werden vastgebonden en zwaar toegetakeld. “Ze haalden een kniptang uit een zwart tasje waarmee ze in mijn oor en in de vingers van mijn vrouw knipten. Ik dacht echt dat het met mij gedaan was”, vertelde Jef Van Hoeck een maand geleden nog vanop het ziekenhuisbed in het AZ Turnhout.

“Ik dacht dat het met mij gedaan was. Die mannen bleven maar slaan en stampen”, zei hij toen. De overvallers takelden Jef Van Hoeck zwaar toe. Zijn oogkassen waren bont en blauw en helemaal opgezwollen. Over zijn hele lijf had hij blauwe plekken. Hij kon amper door zijn ogen zien en had ook een gebroken rib.

Dat allemaal voor een magere buit. De gangsters dropen af met een portefeuille met daarin 150 euro en namen ook de zestien jaar oude Mercedes van de bewoners mee uit de garage. Die auto lieten ze een paar honderd meter verder achter. Vermoedelijk zijn ze daar overgestapt in een andere auto.

Veel schrik

Jef Van Hoeck en zijn vrouw kunnen het gelukkig nog na­vertellen. Het koppel woont opnieuw thuis in Vosselaar, maar is erg op zijn hoede. De bewoners willen voor het artikel ook geen nieuwe foto laten nemen.

“Volgens de dokter heb ik heel veel geluk gehad dat ik geen hersenschade heb opgelopen. Na anderhalve week heb ik het ziekenhuis mogen verlaten. Mijn vrouw moest een nacht in het ziekenhuis blijven”, legt Jef Van Hoeck ­dinsdag uit. “Lichamelijk zijn we misschien wel volledig hersteld, maar mentaal is het nog zeer moeilijk voor ons. De schrik zit er nog goed in.”

Opsporingsbericht

De politie is volop bezig met het onderzoek naar de brutale overval. Gisteren werd een opsporingsbericht verspreid, met beschrijving van de daders. Eén van de daders is een struise man, ongeveer 1,80 meter lang. “Hij mankte met zijn linkerbeen. Dat moet zeker opvallen door mensen in zijn naaste omgeving", aldus de politie. "De tweede dader is iets kleiner. Het is een tengere, sportief gebouwde man.” Ze waren volgens de politie beide in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen. Ze spraken Duits en Engels.

INFO

Tips zijn welkom op het gratis nummer 0800-30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.