Dutoit in tranen bij gedwongen afscheid van zijn STVV

William Dutoit heeft na het spectaculaire gelijkspel tegen Standard in tranen afscheid genomen van het STVV-publiek. De getalenteerde doelman moet vertrekken nadat hij in een interview had uitgehaald naar zijn ploegmaats.

“Je kan van een ezel geen koerspaard maken”, had Dutoit (28) in november over zijn ploegmaats gezegd na een gelijkspel tegen Eupen. Hij hekelde het ook het gebrek aan karakter bij zijn medespelers.

Nadat staf en spelers excuses hadden geëist, en gekregen, kiest Ivan Leko voor de 21-jarige Lucas Pirard in doel.

Trainer Leko bevestigde na de wedstrijd van Standard dat het de laatste wedstrijd van de Fransman Dutoit was. Hij wordt genoemd bij KV Oostende, dat Proto geblesseerd zag uitvallen, en Ovono moet missen tijdens de Africa Cup.

Doelman William Dutoit (28, STVV) tekent 4-jarig contract bij KV Oostende (via @GunterSchoofs). #JPL — Sven Claes (@svenclaes) December 16, 2016

Dutoit dwong in het seizoen 2014-2015 nog mee de promotie naar eerste klasse af, en werd toen verkozen tot ‘Speler van het jaar’ door de supporters.