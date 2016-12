Nu is Tourette-vereniging ook boos op VTM

Amper twee weken nadat ze een klacht indiende tegen een kerstkaart van het weekblad Humo, bekijkt de Tourette­vereniging of ze opnieuw stappen zal zetten.

Dit keer is ze “enorm ge­choqueerd” omdat Jonas Van Geel, presentator van het VTM-programma Zijn er nog Kroketten?, in de uitzending van maandag “op een platte manier de draak stak” met het syndroom van Gilles de la Tourette. “Zijn gedrag is des te pijnlijk omdat uitgerekend hij een van de gezichten is van de Rode Neuzen-actie, die aandacht vraagt voor ­jongeren met psychische problemen”, zegt voor­zitter Frank Gielen. “Nog tijdens de uitzending kregen we al tien­tallen boze reacties.”

Bij VTM benadrukken ze dat het hen “oprecht spijt dat het fragment ­zoveel mensen heeft ­gekwetst”.