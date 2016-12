CLUBNIEUWS. AA Gent rondt recordtransfer af, STVV zoekt doelman

AA Gent verkeert in crisis, dus wordt er in de Ghelamco Arena reikhalzend uitgekeken naar de winterstop om de vrije val met enkele gerichte transfers te kunnen stoppen. KV Oostende heeft met William Dutoit intussen al een nieuwe doelman beet, dus moet ook diens STVV de transfermarkt op. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Gentse recordtransfer al in de tribune

Opmerkelijke gast gisteren bij AA Gent in de Genkse eretribune: de imposante Kroatische doelman Lovre Kalinic. De doelman was in België om zijn medische tests af te leggen. “In principe volgt morgen (vandaag, nvdr.) zijn handtekening”, zei de algemeen directeur van AA Gent, Michel Louwagie.

Gent bereikte eerder al een akkoord met Hajduk Split over Kalinic voor 3,1 miljoen euro. Als hij vandaag zijn handtekening zet, dan wordt Kalinic de duurste inkomende transfer voor Gent en de duurste doelman ooit in België.

Bij Gent valt ook de naam van Karim Ansarifard, een 26-jarige Iraanse aanvaller die uitkomt voor het Griekse Panionios. Hij zou zijn aangeboden bij de Buffalo’s. Ansarifard mag van Panionios naar Olympiakos, maar die club onderhandelt met meerdere spitsen. Mocht dat niets worden, zou Gent een optie kunnen worden.

Dutoit trekt naar KV Oostende

Hij zat gisteren opnieuw op de bank, maar voor William Dutoit was het de laatste match voor STVV. De 28-jarige doelman trekt immers naar KV Oostende, waar hij een contract voor 3,5 jaar (met optie?) zal tekenen. Hij moet er Proto (nog steeds geblesseerd) en Ovono (binnenkort naar de Afrika Cup) vervangen. Gisteren nam hij in tranen afscheid van de STVV-fans, die hem twee keer tot Speler van het Jaar verkozen. Dutoit speelde 2,5 jaar in Sint-Truiden. Davino Verhulst en Sébastien Bruzzese zijn mogelijke opvolgers.

KVO-doelman Didier Ovono is trouwens opgenomen in de definitieve selectie voor de Afrika Cup. Met thuisland Gabon zit hij in de groep van het Kameroen van Hugo Broos. Dortmund-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang is een ploegmaat van de Oostende-doelman.

Blessure voor Michel

Julian Michel heeft in de uitwedstrijd van Waasland-Beveren tegen Lokeren een barstje in het kuitbeen opgelopen en is ongeveer zes weken out.