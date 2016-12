Maand gratis op de tram, maar je krijgt er wel hoofdpijn van

Voor het eerst heeft De Lijn een tram mét bestuurder volledig verhuurd aan een adverteerder. Die betaalt alle ritten die reizigers vanaf vandaag tot en met 31 januari maken. De Lijn bekijkt of ze die vorm van gratis gesponsord vervoer verder kan uitbouwen, maar reizigers­organisatie TreinTramBus is niet gewonnen voor het idee. “Van die volledig afgeplakte trams krijgen reizigers hoofdpijn.”

Een primeur is het, één adverteerder die alle ticketkosten van reizigers op zich neemt. En dat een maand lang. Het tijdelijk gratis openbaar vervoer is een stunt van MeDirect.be, een internetbank. Met een slimmigheid profileren ze zich. “We lanceren een tram zonder in- of uitstapkosten. Net zoals bij onze bank, waar je ook geen in- of uitstapkosten hoeft te betalen als je in fondsen belegt”, zegt hoofdmarketeer Wim Wuyts.

De tram is volgeplakt met stickers en advertenties aan de buitenkant. Zo weet de reiziger dat de tram gratis is. Als je opstapt, zijn alle betaaltoestellen afgedekt met de boodschap dat je niets hoeft te betalen. Die ene tram rijdt – naast gewone, betalende trams – op lijn 7, die je van Sint-Pietersvliet in het Antwerpse Schipperskwartier naar Mortsel brengt. Hoeveel de adverteerder precies moet betalen voor de stunt, blijft geheim. Maar zo’n deal loopt al snel in de tienduizenden euro’s.

Zoektocht naar inkomsten

Boycot De Lijn met deze stunt haar eigen trams dan niet? De kans is immers groot dat reizigers massaal op lijn 7 gaan wachten. “Alle kosten zijn op voorhand ­gedekt. We hebben berekend ­hoeveel reizigers er gemiddeld ­gebruikmaken van die lijn. Die factuur stuurden we door naar de adverteerder. Het merendeel van onze reizigers heeft trouwens een abonnement. Zij moeten dus niet per rit betalen. En als je echt gehaast bent, dan ga je niet wachten op die ene gratis tram”, zegt ­Astrid Hulhoven van De Lijn.

De vervoersmaatschappij krijgt elk jaar bijna een miljard euro aan subsidies. Maar van de Vlaamse regering moet het vooral meer op zoek naar eigen inkomsten. In die zoektocht gaat Lijncom, dat advertentieruimte verkoopt, nu dus een stapje verder. “We gaan deze actie evalueren en bekijken of ook andere adverteerders hiervoor openstaan”, zegt Hulhoven.

De loterij

Maar TreinTramBus is niet echt positief over het initiatief. “Te weinig mensen kunnen gebruikmaken van de gratis tram, omdat er maar eentje rijdt en dat op maar één lijn. Het lijkt de loterij. We krijgen ook veel klachten van reizigers die hoofdpijn krijgen van de rondrijdende reclame­borden die trams tegenwoordig zijn. De stickers bekleden volledig de ramen en je kan nog amper zien waar je moet uitstappen”, zegt Jan Vanseveren. “Er zijn grenzen aan dit soort acties.”