“Club Brugge versterkt zich met twee Colombianen”

Club Brugge heeft zich versterkt met twee Colombianen. Althans, als we Deportivo Cali mogen geloven. De Colombiaanse topclub plaatste gisteravond laat een bericht op Twitter, waarin het de overgang van Helibelton Palacios en Germán Mera naar Club aankondigt.

Palacios is een 23-jarige rechtsachter, die in ­januari de Brugse rangen zou komen versterken. Hij was basisspeler van het olympische team van Colombia, dat in Rio in de kwartfinale sneuvelde tegen gastland Brazilië en superster Neymar. Daarnaast verzamelde hij ook al één cap bij de grote jongens.

Germán Mera, een linksvoetige centrale verdediger van 26, volgt naar verluidt pas in de zomer.

Club Brugge zelf bevestigde het bericht nog niet.