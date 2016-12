Vader van Syrisch gezin was op doorreis naar Australië

Via India doorreizen naar Australië om daar als plan B een visum aan te vragen. Dat was het doel van de vader van het Syrische gezin uit Aleppo dat al maanden probeert een visum voor ons land te krijgen. Zo meldt De Morgen. De man is echter nooit in Australië geraakt. “Dit was gedoemd om te mislukken”, aldus zijn advocate.

LEES OOK. Vader reisde “om zijn vrouw en kinderen te redden”

“Blijkbaar wilde hij via India naar Indonesië doorreizen, waarlangs wel vaker vluchtelingen tot in Australië proberen te geraken”, zegt Mieke Van den Broeck, de advocate van de man in De Morgen. Hoewel ze bijna elke dag contact heeft met de man, was ze niet op de hoogte van zijn plannen. “Als hij mijn over zijn plan had verteld, had ik het hem sowieso afgeraden. Australië is niet bepaald gastvrij voor vluchtelingen. Dit was gedoemd om te mislukken. Het spreekt voor zich dat ik behoorlijk kwaad was.”

Advocate Mieke Van den Broeck. Foto: vrt

De man was via de Verenigde Arabische Emiraten tot in India geraakt. Daar kwam hij echter vast te zitten omdat hij bedrogen werd door een mensensmokkelaar die opeens van de aardbol verdwenen leek. “Hij voelde zich gedwongen tot die gevaarlijke route doordat de Belgische overheid blijft weigeren de rechterlijke uitspraak te volgen en de humanitaire visa uit te reiken. Zo zie je hoe mensen in de armen van malafide mensensmokkelaars belanden.”

“Grote klap”

Van den Broeck reageert ook op de timing van de trip: de man vertrok ongeveer drie weken nadat een Belgische rechtbank van eerste aanleg de dwangsommen voor de Belgische overheid ongedaan had gemaakt. “Die uitspraak betekende een grote klap voor het gezin”, aldus de advocate. “Maar voor mij betekende het zeker nog niet dat ons verhaal voorbij was. Misschien voor hem wel?”

LEES OOK. Ex-premier Di Rupo: “Francken profileert zich ten koste van gezin in levensgevaar”

Dwangsommen

Op het moment dat de man in India verbleef, besliste een beroepsrechter dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wel verplicht was het gezin een visum uit te vaardigen. Op straffe van 1.000 euro dwangsom per dag vertraging en per lid van het vierkoppige gezin. Francken bleef echter weigeren, waarna het Brusselse hof van beroep de dwangsom tijdelijk opschortte. Drie dagen na de beslissing van de beroepsrechter keerde de vader van het gezin terug naar Aleppo.

Donderdag moet een beslagrechter oordelen op welke manier België de dwangsommen moet betalen: meteen aan de familie of op een geblokkeerde rekening.

Van den Broeck heeft er nog altijd geen idee van hoe het verhaal van de reis naar India in de pers geraakt is. “Dit is gelekt om de publieke opinie te bespelen en de rechters te beïnvloeden”, zegt ze. Al is het daar nog niet meteen duidelijk welke rechter bevoegd is: de Nederlandstalige of de Franstalige?