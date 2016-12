Ontsnapte terrorist van Berlijn ook via ons land?

Anis Amri, de hoofdverdachte van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, is vermoedelijk ook door België gereden. Het federaal parket bevestigt dat het op vraag van het Duitse gerecht camerabeelden onderzoekt om na te gaan of Amri daar ergens op te zien is. Vermoed wordt dat hij van Duitsland met een bus via ons land en Nederland naar Frankrijk is gereisd. Daar nam hij de trein naar Italië.

Deze voormiddag lekte al uit dat Amri via het Nederlandse Nijmegen naar Frankrijk en daarna naar Italië reisde. “Als dit klopt, zijn de grenzen zo lek als een mandje”, reageerde de extreemrechtse Nederlandse politicus Geert Wilders. Want het zou betekenen dat de meeste gezochte terrorist Duitsland ongemerkt heeft kunnen verlaten om dan door drie landen te reizen alvorens hij in het vierde land (Italië) werd neergeschoten nadat hij eerst zelf het vuur had geopend op een agent.

De Nederlandse speurders vermoeden dat Anis Amri via Nederland naar Frankrijk gegaan alvorens door te reizen naar Milaan. Tot die conclusie komen de Italiaanse speurders nadat ze in Nederland uitgedeelde simkaarten aantroffen in de rugzak van de terreurverdachte.

Het gaat om simkaarten die tussen 20 en 22 december - dus na de aanslag - in Nederland werden uitgedeeld ter aanleiding van een reclameactie van telecommunicatiebedrijf Vodafone. Dat gebeurde exclusief in Breda, Nijmegen en Zwolle. Het Algemeen Dagblad (AD) in Nederland schreef dat het om één telefoonkaart zou gaan die Amri echter niet heeft gebruikt. Volgens het Nederlandse gerecht hebben ze hem intussen zo goed als zeker op camerabeelden herkend.

Om in Nederland te geraken vanuit Duitsland, passeerde hij vermoedelijk ook door ons land. Bewijzen zijn er nog niet, maar het federaal parket onderzoekt het op vraag van de Duitse collega’s. Camerabeelden worden onderzocht. Mogelijk reisde hij met een internationale bus door ons land en niet met de trein.

Volgens de Franse nieuwszender BFMTV heeft de Tunesiër in Nijmegen een Flixbus genomen naar het Franse station Lyon-Part-Dieu. De speurders zullen de andere inzittenden van de bus verhoren. De website van Flixbus leert dat bij er bij een vertrek in Nijmegen om 17.15 uur een tussenstop is in Düsseldorf en bij vertrek om 23.59 uur één in Parijs. De aankomst is respectievelijk om 11.20 en 14.30 uur de volgende dag.

Vermoedelijk is Amri met de bus ook door België gereisd.. “Het onderzoek is in handen van het Duitse gerecht”, zegt parketwoordvoerder Eric Van Der Sypt. Ons land onderzoekt intussen wel camerabeelden om uit te zoeken of Amri daar ergens op te zien is.

Pistool bij

Volgens de Franse nieuwszender LCI heeft Amri dan weer in het Amsterdamse station Sloterdijk een bus naar Lyon genomen, met een bus van Flixbus. Gedurende de hele reis van een vijftiental uur lijkt zijn identiteit nooit gecontroleerd, net als zijn rugzak niettemin hij een pistool bij zich had.

De Duitse politie heeft op 22 december in Emmerich een asielzoekerscentrum doorzocht in het kader van de speurtocht naar Amri. Amri stond daar als asielzoeker geregistreerd. Emmerich ligt 20 kilometer ten oosten van Nijmegen.

Op donderdag 22 december hebben volgens BFMTV videocamera’s van het station Lyon-Part-Dieu Amri opgemerkt, zowel in het station als op het perron. Hij heeft in baar geld een treinticket naar Milaan gekocht, met aansluiting in het Franse Chambéry.

Nog volgens de Franse nieuwszender is de Tunesiër bij niemand in Lyon gestopt. Hij lijkt volgens de huidige stand van het onderzoek geen medeplichtigen in Frankrijk hebben gehad. In Milaan heeft de man een bus genomen naar het station Sesto San Giovanni. Daar schoot de politie hem bij een routinecontrole dood.

Nieuwe bewakingsbeelden

Intussen heeft de Italiaanse politie ook nieuwe beelden van Amri vrijgegeven: het gaat om beelden van een bewakingscamera uit het station van Milaan, die genomen werden op 23 december, twee uur voordat agenten van de Italiaanse stad hem doodschoten. Op de beelden is de Tunesïer volledig in het zwart gekleed te zien, met een rugzak bij zich.

Foto: Polizia di Stato

Anis Amri reed maandagavond 19 december met een vrachtwagen in op een kerstmarkt in Berlijn. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven, tientallen anderen raakten gewond. Het lichaam van Amri bevindt zich nog in Milaan. De lijkschouwing is nog niet afgesloten.

Uitgebreid netwerk?

Volgens de Westdeutschen Rundfunk had de Tunesiër in het Duitse Ruhrgebied een uitgebreider netwerk dan tot nu toe aangenomen. Zo heeft hij tijdens zijn verblijf in Noord-Rijnland-Westfalen meerdere moskeeën bezocht. Hij had zeer goede contacten in Dortmund en had ook de sleutel van een moskee. Sinds eind 2015 pendelde hij geregeld tussen het Ruhrgebied en Berlijn.

Dinsdagochtend is in Berlijn een Tunesiër opgepakt bij een huiszoeking. Hij zou een handlanger geweest zijn van de terrorist.