Franse topvoetballer in nauwe schoentjes na foto met verpleegster

Samir Nasri is in het oog van de storm beland na een foto van de Franse topvoetballer met een verpleegster. Het bedrijf "Drip Doctors" wilde uitpakken met het verblijf van de aanvaller van Sevilla maar dat draaide op Twitter helemaal anders uit. Op de Twitter-account van Nasri verscheen immers het opvallende bericht "Je gaf me nadien meteen ook een seksuele beurt". De berichten werd al snel weer verwijderd door Nasri, die liet weten dat zijn account gehackt was. Al zou zijn ex-vriendin Anara Atanes daar voor iets tussen hebben gezeten...

Sportief gaat het Samir Nasri weer voor de wind sinds zijn overstap van Manchester City naar Sevilla. De Fransman trok op uitleenbasis naar Spanje en aanvankelijk werd hij vergezeld door zijn vriendin Anara Atanes, met wie hij al jaren een knipperlichtrelatie had. Na de recente Twitter-rel lijkt er nu een definitief einde te zijn gekomen aan die relatie.

Het begon met een foto van "Drip Doctors" op Twitter, waarin reclame werd gemaakt voor hun IV Vitamine Therapie.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC ???? pic.twitter.com/bfDNeM5vQu — Drip Doctors (@DripDoctors) December 27, 2016

Maar plots werd die tweet ook gedeeld op de Twitter-account van Nasri zelf met de opvallende boodschap: "Je gaf me ook een hele seksuele beurt achteraf. Dus jongens, zorg dat je deze behandeling krijgt." Met daarna nog enkele expliciete beschuldigingen en het verhaal dat die behandeling was geboekt als cadeautje door zijn toenmalige vriendin maar dat er toen telefoonnumers werden uitgewisseld en dat er achteraf in een hotelkamer een seksueel vervolg op kwam.

Nasri was er als de kippen bij om die tweets te verwijderen en liet weten dat zijn Twitter-account werd gehackt.

My account got hacked sorry about what happen earlier — Samir Nasri Official (@SamNasri19) December 28, 2016

Maar het kwaad was ondertussen al geschied en de verwijderde tweets deden duchtig de ronde op sociale media.

Al gauw dook ook de naam op van Anara Atanes, die zelf ook zou gereageerd hebben op de foto:

Officieel heeft het koppel daar nog niet op gereageerd maar een mysterieuze tweet van Atanes doet vermoeden dat ze het toch even gehad heeft met ontrouwe mannen: "Meisjes verdienen trouw en respect. Dat is mijn wens voor elk respectvol en deftig meisje in 2017."

Girls all girls deserve loyalty and respect. This is my wish for every respectful and decent girl in 2017. Happy new year ?? Een foto die is geplaatst door ? A N A R A ? (@anaragram) op 27 Dec 2016 om 4:59 PST