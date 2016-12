Nieuwe klap voor Genk: topschutter Karelis minimum acht maanden out

Genk - Racing Genk zal de komende acht maanden niet kunnen rekenen op zijn Griekse prijsschutter Nikolaos Karelis. Dat maakte de Limburgse club woensdag bekend op haar website. Karelis scheurde dinsdagavond tijdens de competitiewedstrijd tegen AA Gent (2-0) de voorste kruisband van zijn linkerknie af en moet geopereerd worden.

Karelis scoorde in de wedstrijd nog vanaf de stip na 26 minuten, maar moest vijf minuten na de pauze al hinkend naar de kleedkamer. Er werd al gevreesd voor een zware knieblessure en dat blijkt nu ook werkelijkheid.

Genk kocht de 17-voudig Griekse international in januari 2016 voor zo’n 2,5 miljoen euro weg bij Panathinaikos. In 52 duels voor de Limburgers kon hij 29 keer de netten bol zetten. Dit seizoen trof hij (in alle competities samen) al 18 keer raak.

Racing Genk zal het na winterstop niet enkel zonder Karelis moeten rooien. Wilfred Ndidi versierde al een recordtransfer naar de Engelse landskampioen Leicester City, terwijl ook Leon Bailey een transfer niet uitsluit.

Het is slecht nieuws voor Albert Stuivenberg, die dinsdag nog werd aangesteld als nieuwe coach na het plotse ontslag van Peter Maes op Tweede Kerstdag.

Genk gaat de winterstop in op een teleurstellende negende plek, met zes punten (en één wedstrijd minder gespeeld) achterstand op nummer zes Charleroi. Het plaatste zich wel voor de halve finales van de Croky Cup (tegen Oostende) en de zestiende finales van de Europa League (tegen het Roemeense Astra Giurgiu).