Belgische vissersboot gekapseisd: één bemanningslid overleeft ongeval niet

Een Belgische visser uit Oostende heeft de ramp met de Belgische vissersboot Assanat Z582 uit Zeebrugge niet overleefd. Dat is officieel bevestigd. In de nacht van dinsdag op woensdag is de boot met drie bemanningsleden aan boord gekapseisd voor de kust van het Engelse Ramsgate, bevestigt reder Willy Versluys. Er is op dit moment nog één Spaans bemanningslid vermist. Een andere Belgische visser kon zichzelf redden.

De vissersboot had drie bemanningsleden aan boord. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gevonden, zo bevestigt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum Oostende (MRCC). Het gaat om landgenoten. Een van hen is intussen in het ziekenhuis overleden.

Rond 9 uur dinsdagochtend konden de Britse reddingsdiensten een van de bemanningsleden die zich had vastgeklampt aan de romp redden. Hij is met onderkoelingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar. Hij wordt woensdagavond of donderdag naar ons land overgebracht, zo bevestigt zijn dochter.

Een tweede bemanningslid, woonachtig in Oostende, werd om 11.45 uur uit het water gehaald, ook door Britse diensten. Hij verkeerde in levensgevaar en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

Naar een derde visser, een Spanjaard, wordt nog gezocht. De Belgische reddingsdiensten zijn zelf aanwezig met een reddingshelikopter en leveren bijstand aan de Britten. De tijd dringt, want het water is amper 8,5 graden Celsius. Het schip drijft nog steeds rond in Britse wateren.

Het gaat om een boot van de Oostendse reder Willy Versluys. “We hebben voorlopig weinig informatie”, zegt hij. “Wat het schip deed kapseizen, weten we voorlopig zelf niet. Een bemanningslid heeft zichzelf kunnen redden door op de romp te klimmen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht”, zegt Versluys die zwaar aangeslagen was door het drama.

“Moeilijke momenten”

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) zegt in zijn reactie dat het gaat om twee Belgische opvarenden en nog een Spaans bemanningslid. Wie er precies gered is, is voorlopig onduidelijk. “Samen met de Britse reddingsdiensten, die drie vaartuigen stuurden, zoekt een Belgische reddingshelikopter naar de vermiste bemanningsleden. Er is nauw contact tussen de Belgische en de Britse autoriteiten”, aldus De Backer.

“Dit ongeluk toont aan hoe gevaarlijk werken op zee kan zijn. Op dit moment gaan mijn gedachten uit naar de bemanningsleden en hun families. Dit zijn zeer moeilijke momenten om te doorstaan. Er wordt alles in het werk gesteld door onze Belgische en Britse reddingswerkers om voor een goede afloop te zorgen.”

Er is ook nog geen duidelijkheid hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Dat wordt nog onderzocht. “Samen met de andere betrokken partijen, zijnde het Verenigd Koninkrijk en de naties van de bemanning, zal onze Federale Instantie voor Onderzoek van Scheepvaart Ongevallen (FOSO) beslissen welk land de leiding zal nemen over het onderzoek”, aldus De Backer.