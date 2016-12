Zien: Carrie Fisher tijdens haar 'Star Wars'-auditie

Carrie Fisher was dankzij haar beroemde moeder Debbie Reynolds en vader Eddie in de wieg gelegd om het in Hollywood te maken. Eerst kreeg ze in 1975 op 17-jarige leeftijd een rol te pakken in 'Shampoo', maar twee jaar later kende ze haar grote doorbraak als Prinses Leia in 'Star Wars: Episode IV - A New Hope'. Ondanks haar afkomst moest ook zij auditie doen voor de rol en ze kreeg daarbij de al bekendere en 14 jaar oudere Harrison Ford als tegenspeler voor de voeten geschoven. Iets waar ze hoegenaamd niet van onder de indruk leek te zijn als we op de beelden van de auditietape mogen afgaan. De chemie tussen de twee zou trouwens later leiden tot een passionele affaire, gaf Fisher later toe.