Dit wist je nog niet over de gouden bikini van prinses Leia

Carrie Fisher, die dinsdag overleed op 60-jarige leeftijd, werd vooral bekend als prinses Leia in de eerste ‘Star Wars’-films. De gouden bikini die ze droeg in ‘Return of the Jedi’ uit 1983 is minstens even iconisch als de ster, maar dit wist je misschien nog niet over het omstreden mode-item.

1. Carrie Fisher haatte de zogenaamde slavenbikini. “Dit is wat topmodellen zullen dragen in de hel”, zei ze in 1999 in een interview met Newsweek. Ook Harrison Ford, ook bekend als Han Solo, was niet tuk op de creatie. “Ik had nooit gedacht dat het ontwerp uiteindelijk in de film zou verschijnen. Ze is een prinses, waarom zou ze in hemelsnaam in bikini moeten rondwandelen?”

2. Regisseur George Lucas hielp bij het ontwerpen. Designer Aggie Rodgers tekende de bikini, maar de regisseur mocht zijn input geven. Naar verluidt begonnen zijn ogen te fonkelen als iemand over het niemendalletje begon.

3. De actrice moest afvallen. Lucas legde haar voor de opnames uit hoe hij bepaalde scènes zag en Fisher kreeg de indruk dat ze moest afvallen. Er werd haar ook uitdrukkelijk gevraagd om haar buikspieren te trainen, zo waren er spieren in plaats van vetrolletjes te zien op het moment dat ze voor Jabba the Hutt zat.

4. Er waren verschillende versies van de bikini: een rubberen en een metalen exemplaar.Met de rubberen variant kon Fisher makkelijker stunts uitvoeren, het metalen ontwerp sloot echter niet overal even goed aan. “Mijn collega’s zagen af en toe iets te veel”, zei Fisher destijds in een interview aan The Daily Beast.

5. In mei 2015 werd de bikini van prinses Leia geveild. Hij bracht maar liefst 85.000 euro in het laatje. De naam van de koper werd niet bekendgemaakt.