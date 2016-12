Maasmechels koppel slaapt altijd buiten: “Zelfs vrieskou houdt ons niet binnen”

Maasmechelen -

“Anderhalf jaar geleden zijn we tijdens een hete zomer, gewapend met een muskietennet, naar onze tuin verhuisd”, zegt Corny Wynen. “We hebben een grote tuinkamer met een afdak en zeilen die we naar beneden kunnen laten als het echt te koud is. Dat is ons zo bevallen, dat we er zijn blijven liggen. In het begin gebruikten we een luchtmatras, maar na een tijd hebben we dat vervangen door een lattenbodem. Nu slapen we hier altijd. Ook als het giet of vriest.”