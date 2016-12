Topscheidsrechter fluit onbegrijpelijke strafschop

De Belgische trainers en clubleiders klagen elk weekend steen en been over de scheidsrechters, maar dat het in het buitenland niet altijd beter is bleek afgelopen weekend in Turkije. Daar floot scheidsrechter Cüneyt Cakir in de match tussen Rizespor en Osmanlispor een strafschop voor een handsbal in de zestien... van de doelman.

Cüneyt Cakir is trouwens niet de eerste de beste. Op het WK 2014 floot hij onder meer de halve finale tussen Nederland en Argentinië en op voorbije EK had hij de touwtjes in handen tijdens onder meer België - Ierland en Italië - Spanje. In 2015 floot hij zelfs de finale van de Champions League. Begin deze week werd hij nog vijfde in de verkiezing "Scheidsrechter van het jaar". Gelukkig voor Cüneyt Cakir werd de strafschop gemist door de thuisploeg en wonnen de bezoekers met 0-1. Eens te meer wordt duidelijk de komst van een videoref liever gisteren dan vandaag gewenst is.