Jelle Van Damme immens populair in Amerika: "Hij is buitenaards"

All those times @Jelle_Van_Damme reminded us he isn't human. ?? pic.twitter.com/5oBOANNv6P

Jelle Van Damme is immens populair in Amerika. De 33-jarige verdediger werd in zijn debuutjaar verkozen tot tweede beste verdediger en op één na beste nieuwkomer in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). Zijn club maakte nu ook een filmpje over "de onmenselijke" Van Damme...

De voormalige Anderlecht- en Standardspeler voetbalt sinds januari 2016 bij LA Galaxy, waarmee hij dit seizoen in de play-offs van de Major League Soccer in de kwartfinales werd uitgeschakeld door de Colorado Rapids. Van Damme heeft in Los Angeles nog een contract tot januari 2018.