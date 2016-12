Recordbedrag voor Damiaanactie: ontdek hier welke shirts het populairst waren

Brussel - De achtste editie van de Kerstactie van de Pro League heeft een recordbedrag van 92.300 euro opgebracht ten voordele van Damiaanactie. Dat maakte de Pro League woensdag bekend via een persbericht. De veiling van spelersshirts, evenementen en andere items leverde enkele honderden euro’s meer op dan in 2015.

“Het succes van de Kerstactie is het resultaat van de inzet van onze clubs clubs, de medewerkers en onze partners, en uiteraard vooral van de vrijgevigheid van supporters die nu reeds drie jaar een bijzonder mooi bedrag samenbrengen voor Damiaanactie. Deze Kerstactie toont zo jaar na jaar het warme hart van de Belgische voetbalfamilie”, laat verantwoordelijke Stijn Van Bever optekenen.

“We hadden ervan gedroomd om het record van vorig jaar te evenaren, maar nu hebben we het zelfs licht overtroffen. Dat is fantastisch! We zijn dan ook bijzonder getroffen door de warmte die leeft binnen de Belgische voetbalwereld. Duizenden supporters hebben hun warm hart getoond door een bod uit te brengen op het shirt van hun favoriete voetbalheld, en ook de steun en goodwill van de clubs, de spelers en partners was groots”, klinkt het bij Alex Jaucot, algemeen directeur van Damiaanactie, een internationale hulporganisatie die strijdt tegen tuberculose en lepra. “Maar liefst 2.307 levens kunnen we redden met de opgehaalde 92.300 euro.”

Het shirt van Jelle Vossen bracht met 1.450 euro het meeste op. Het Anderlecht-duo Youri Tielemans (1000 euro) en Lukasz Teodorczyk (920 euro) volgt op respectabele achterstand. Ruud Vormer (Club Brugge, 750 euro) en de afscheidnemende Wilfred Ndidi (KRC Genk, 650 euro) vervolledigen de top vijf. Het hoogste bod van de Kerstactie (4.800 euro) ging naar de wedstrijd naar keuze met sportjournalist Peter Vandenbempt.