Maradona heeft zo zijn bedenkingen bij goal "à la Maradona" van Dries Mertens

Half december gingen de prestaties van Dries Mertens bij Napoli de wereld rond. Tegen Torino scoorde hij een hattrick, waaronder een wereldgoal. Die 5-2 tegen Torino werd zelfs in de Italiaanse pers omschreven als een goal "zoals Maradona". Maar daar heeft Pluisje toch zo zijn bedenkingen bij...

"De goal van Mertens? Voor mij was het meer een voorzet dan een schot, maar je zou het aan hem moeten vragen. Het was een mooi doelpunt maar hij moet er klaarheid over scheppen", vertelde hij aan de Italiaanse Sky Sport.

Maradona scoorde zelf een gelijkaardige goal tegen Napoli, vergelijk hieronder de treffer met die van Mertens:





Maar voor alle duidelijkheid: de Argentijn is en blijft een fan van de Rode Duivel, ook als hij moet depanneren in de spits: "Dries? Hij is geweldig op een positie die hij niet gewoon is, hij heeft zijn best gedaan om Milik te vervangen."

Eerder liet Maradona zich al meermaals lovend uit over onze landgenoot. Hij poseerde al met het shirt van Mertens en riep op om hem meer te laten spelen en niet louter als supersub te gebruiken. "Mertens maakt me gek. Hij kan dribbelen, speelt voor de ploeg en heeft een goed afstandsschot”, klonk het toen.