Interimcoach blijft aan het hoofd van Augsburg tot het einde van het seizoen

Bundesliga-club FC Augsburg heeft interimcoach Manuel Baum beloond met een contract tot het einde van het seizoen. Dat maakte de club woensdag bekend op haar website.

Baum, die als beloftencoach aan de slag was bij Augsburg, nam twee weken geleden de coaching over van de ontslagen Dirk Schuster. Hij behaalde de afgelopen twee speeldagen een knappe 4 op 6 tegen respectievelijk Borussia Mönchengladbach (1-0) en Borussia Dortmund (1-1).

“Baum kent de club omdat hij al 2,5 jaar aan de slag was als beloftencoach”, bevestigt manager Stefan Reuter. “We willen op de lange termijn met hem werken. We zijn ervan overtuigd dat Baum de juiste coach is om de filosofie van FC Augsburg over te brengen aan de spelers.”

Augsburg staat na zestien speeldagen op een twaalfde plaats met achttien punten. Nummer zestien Hamburg, dat op een barrageplaats staat, telt vijf punten minder.