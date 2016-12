Dit waren de foutste beautytrends van het afgelopen jaar

Tijdens een jaar duiken veel beautytrends op via sociale media, maar ook op de modeweken worden er traditiegetrouw enkele geïntroduceerd. Sommige blijven een hit, andere zien we liever niet meer terug in 2017. De Amerikaanse lifestylesite Refinery 29 stipt aan welke mogen verdwijnen.

Honderd laagjes make-up

Van nagellak en lippenstift tot mascara en fond de teint: om de een of andere reden vonden beautybloggers het leuk om honderd laagjes van een of meerdere producten aan te brengen. “Dit was een hype waar niemand ooit om heeft gevraagd”, staat er in het jaaroverzicht.

Foto: YouTube

Gekleurde dreadlocks van Marc Jacobs

De Amerikaanse ontwerper stuurde in september modellen met dreadlocks in gekke kleurtjes op de catwalk. Volgens velen had de designer niet goed nagedacht over de culturele achtergrond van dreadlocks, wat tot scherpe kritiek leidde in de beauty- en mode-industrie.

Foto: Instagram

Contouren met allerlei voorwerpen

Contourtechnieken waren de voorbije maanden zeer gegeerd dankzij Kim Kardashian, maar op een bepaald punt gingen beautybloggers preciezer werken met behulp van allerlei alledaagse hulpmiddelen. Schoenen, lepels, een mes passeerden de revue.

Foto: Instagram

Voedsel als beautyproduct

Waarom zou je in schoonheidsproducten investeren als je een goed gevulde voorraadkast hebt? Want met Nutella kan je je lokken bruin verven en Cheetos blijken goed dienst te doen als krulspelden. Creatief? Jazeker, maar volgens de site vooral belachelijk.

Foto: YouTube

Video’s met puistjes in de hoofdrollen

Je ziet een dikke puist en een paar vingers die ze gaan uitknijpen. Ondanks dat je weet wat er gaat komen en dat het geen mooi zicht zal zijn, blijf je kijken. Die ‘vieze gewoonte’ hoef je niet mee te nemen naar het komende jaar.