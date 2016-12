Trump razend omdat Obama vetorecht niet gebruikte tegen VN-resolutie over nieuwe nederzettingen Westelijke Jordaanoever

Donald Trump noemt de Verenigde Naties ineffectief en een clubje waar mensen samenkomen om wat te praten en zich te amuseren. De toekomstige Amerikaanse president zei dat naar aanleiding van de heisa die ontstaan is over een VN-resolutie die de bouw van nieuwe Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever moet stoppen. Voor een keer gebruikte de Amerikaanse president Obama zijn vetorecht niet. Tot grote woede van het nochtans bevriende Israël.

De pas verkozen Amerikaanse president Donald Trump heeft de zittende president Barack Obama er op Twitter van beschuldigd Israël met “complete verachting en gebrek aan respect” te behandelen. “Hou moed Israël, 20 januari komt er snel aan”, tweette Trump. Op die dag wordt hij officieel de president van de Verenigde Staten.

De Israëlische scheidingsmuur met de Westelijke Jordaanoever Foto: EDM

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties keurde vorige week in New York een resolutie goed die een einde stelde aan het Israëlische nederzettingenbeleid op de bezette Westelijke Jordaanoever. De Verenigde Staten, traditioneel de grootste bondgenoot van Israël, hielden het bij een onthouding. De 14 andere leden stemden vóór.

In de resolutie wordt onderstreept dat de Israëlische kolonies overtredingen zijn van het internationaal recht en belemmeringen vormen voor een tweestatenoplossing.

Een gelijkaardige tekst werd in 2011 nog door de VS verworpen. Toen gebruikte de president zijn vetorecht en luidde het dat zulke resolutie de “vredesgesprekken” in het Midden-Oosten zouden belemmeren. Nu liet president Obama begaan. Tot woede van bontgenoot Israël.

Momenteel leven ruim een half miljoen joodse kolonisten op de ‘Westbank’, waartoe ook Oost-Jeruzalem wordt gerekend. Ten tijde van de vredesakkoorden van Oslo, 1993, waren dat er “slechts” 250.000. De Westelijke Jordaanoever wordt al sinds de Zesdaagse oorlog van 1967 bezet door Israël, dat in totaal 5.600 nieuwe woningen wilde zetten. 600 onmiddellijk, de rest later in verschillende fases.

Dat de Verenigde Staten dit keer geen gebruik maakten van hun vetorecht, heeft volgens specialisten vermoedelijk veel te maken met de binnenlandse politiek.

Tijdens de acht jaar die Obama in het Witte Huis doorbracht, is het zogenaamde “vredesproces” geen millimeter opgeschoten.

Foto: AP

Donald Trump, die al voor ophef zorgde door een fervent Zionist tot VS-ambassadeur in Tel Aviv te benoemen, had tot een veto opgeroepen, samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu (foto).

De Israëlische ambassadeur bij de VN, Danny Danon bekritiseerde de Amerikaanse onthouding, maar heeft er goede moed op dat de nieuwe VS-president én de nieuwe VN-secretaris-generaal “een nieuw tijdperk” van goede relaties tussen de VN, de VS en Israël zullen inluiden.

In Jeruzalem is de stemming over de omstreden bouw van - in eerste instantie- 600 nieuwe woningen in het oostelijk deel van de stad, voorzien voor woensdagochtend, uitgesteld.

Het verzoek om het bouwplan niet in stemming te brengen, komt van premier Netanyahu zelf. Die zou daarmee de relatie met de VS niet verder onder druk willen zetten.

Het uitstel van de bouwplannen komt erg onverwacht. De afgelopen dagen hamerde Israël er juist op dat het zijn eigen beslissingen neemt, ondanks toenemende buitenlandse druk.

Kritiek op Kerry

De Israëlische minister van Openbare Veiligheid, Gilad Erdan, had dinsdag zware kritiek op de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry en zijn toespraak over het vredesproces in het Midden-Oosten.

Hij omschreef de toespraak van Kerry als “zielig” en “anti-democratisch”. Volgens Erdan zou Kerry met zijn toespraak Donald Trump binden tot stellingnames die Trump later moeilijk kan wijzigen. Daarmee worden de spanningen tussen Washington en Tel Aviv nog wat verder opgedreven.

“De regering-Obama vertegenwoordigt jammer genoeg pro-Palestijnse standpunten, en begrijpt de problemen in het Midden-Oosten helemaal niet”, aldus Erdan, die van mening is dat de regio onder Obama nog chaotischer geworden is. De minister verwees onder meer naar Syrië, Irak en Soedan. Erdan meent verder nog dat de Palestijnen zich dankzij die toespraak zullen ingraven in de standpunten die Kerry inneemt, en ze als voorwaarde voor toekomstige onderhandelingen zien.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas reageerde eerder al verheugd op de VN-resolutie. Ze baant de weg voor een succesvolle internationale vredesconferentie die volgende maand door Frankrijk georganiseerd wordt, meent Abbas.

Kerry leidde de laatste poging om een vredesakkoord tussen Israëli’s en Palestijnen te bemiddelen, maar die onderhandelingen mislukten in april 2014.