KMI waarschuwt voor gladde wegen door aanvriezende mist

De temperaturen duiken vannacht onder het vriespunt. In combinatie met de dikke mist die vandaag over vele plaatsen in het land hangt, zou dat wel eens voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Het KMI waarschuwt voor gladde wegen door de aanvriezende mist.

De mist beperkt op veel plaatsen het zicht tot 500 meter, op sommige plaatsen zelfs tot minder dan 200 meter. Het KMI vraagt automobilisten dan ook hun snelheid vanavond en vannacht aan te passen en zeker genoeg afstand te houden.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is het voorlopig vooral in West-Vlaanderen oppassen geblazen door de beperkte zichtbaarheid. In de omgeving van Gent is er dan weer nauwelijks hinder. Volgens Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt over het hele land hinder verwacht.

“Onze strooiwagens staan klaar om uit te rukken. We verwachten de grootste hinder in West-Vlaanderen en Limburg, maar ook in de rest van het land duiken de wegdektemperaturen onder het vriespunt en is er dus kans op aanvriezende mist”, waarschuwt Daniels.

Ook donderdag zal het nog mistig blijven, maar hij belooft dan wel minder dik te zijn.