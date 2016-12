Dj heeft het aan de stok met Marc Coucke: “Hij riep een uur lang ‘loser’ naar mij”

Dj’s en voetbalvoorzitters, het is niet altijd een uitstekende combinatie. Peter Luts kreeg het aan de stok met STVV-voorzitter Roland Duchâtelet. Hij werd uitgenodigd om na het 2-2 gelijkspel tegen Standard het feestje op gang te trappen, maar zijn muziek werd niet echt gesmaakt door de voorzitter. Volgens Luts en zijn management moest hij al na twee nummers stoppen, wat niet naar de zin van de dj was. Dj Neon steekt hem nu een hart onder de riem, met een opvallende getuigenis over Marc Coucke.

Peter Luts deed zijn beklag op Facebook. “Dit heb ik in mijn 25-jarige carrière nog nooit meegemaakt. STVV boekt me voor een set na de match voor normaal een uur. Na letterlijk één plaat komt meneer Duchâtelet mij zeggen dat ik mijn job naar zijn mening niet goed deed omdat de mensen niet aan het dansen waren, wat dan ook naar mijn inzien moeilijk lijkt na één plaat. Ik heb hem duidelijk vermeld dat dit mijn eerste plaat was en dat zijn mensen mij hebben geboekt voor de muziek waarvoor ik sta.” STVV ontkent dat Dûchâtelet iets met de zaak te maken heeft.

Dj Neon, het alter ego van Stijn D’hont, steekt de Versuz-dj een hart onder de riem met een opvallend verhaal over KV Oostende-voorzitter Marc Coucke. “Hij riep een uur ‘loser’ naar mij, omdat ik ‘Heb je even voor mij’ niet wilde draaien,” klinkt het op Facebook. Hij kan er gelukkig de humor van inzien. “Zo zie je maar: Teveel geld en te weinig manieren zeker? Al is de Marc wel nog nen toffen. Marc, als je dit leest: ik verwacht een uitnodiging op KV Oostende tegen AA Gent!”