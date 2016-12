Antwerpen -

Een wel heel bijzondere première gisteren in de Stadsschouwburg. Daar werd de laatste hand gelegd aan de 3D opname van de musical Peter Pan. Het publiek merkt er nauwelijks iets van, maar achter de schermen werken zo'n 87 internationale medewerkers in opperste concentratie, want een 3D opname als deze, kost meer dan twee miljoen euro.