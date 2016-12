Daarom verplicht je je kinderen beter niet om hun tante of nonkel een kus te geven

Kinderen mogen niet verplicht worden om volwassenen een kus of knuffel te geven. Dat is althans de mening van een organisatie uit Nieuw-Zeeland. Via een campagne op social media leggen ze uit waarom ze hiervan overtuigd zijn.

Voor veel ouders is het de normaalste zaak van de wereld dat hun kinderen een kus of knuffel geven aan alle nichten, nonkels, tantes en neven op een familiefeest. De Nieuw-Zeelandse organisatie CAPS Hauraki vindt dit echter niet kunnen en lanceerde een campagne om mensen hiervoor te waarschuwen.

Foto: Š via A Mighty Girl / Facebook

“Ik ben 5. Mijn lichaam is mijn lichaam. Forceer me niet om te kussen of knuffelen. Ik moet nog alles leren over toestemming geven en als jij me hierbij helpt kan ik ervoor zorgen dat ik me de rest van mijn leven veilig voel.”

Grenzen aangeven

Volgens de organisatie moeten kinderen hun grenzen kunnen aangeven. “Wie een kind verplicht om iemand een kus of knuffel te geven terwijl hij of zij dat eigenlijk niet wil, geeft een verkeerd signaal,” legt CNN-journaliste Katia Hetter uit. Hetter schreef het boek ‘I Don’t Own My Child’s Body’ (‘Ik bezit het lichaam van mijn kind niet’).

“Als we kinderen aansporen om ongewenste affectie te ondergaan, leren we hen eigenlijk dat ze zelf niet mogen beslissen over hun eigen lichaam en hun eigen grenzen. Dat kan later tot problematische situaties leiden.”

Op de schoot bij de Kerstman

Het is niet de eerste keer dat de organisatie in die context opkomt voor de rechten van kinderen. Drie weken geleden verspreidden ze een bericht op Facebook waarin ze ouders wilden duidelijk maken dat ze hun kind niet mochten verplichten om op de schoot van de Kerstman te zitten.

“Forceer kinderen niet om op mijn schoot te zitten! Ik heb het gehad met ouders die hun kinderen niet zelf laten beslissen over hun eigen lichaam. Laat ze zelf kiezen of ze een knuffel of high five geven of gewoon eens willen zwaaien.”

Een opvoedingsdeskundige is het er roerend mee eens dat kinderen zelf moeten kunnen beslissen hoe ze een volwassene begroeten. “Laat hen kiezen of ze gewoon ‘hallo’ zeggen, een high five, een handje of een knuffel geven.”

Niet iedereen is het echter eens met de Nieuw-Zeelandse campagne. “Ik werd gedwongen om mijn overgrootmoeder te knuffelen. Ik begrijp nog altijd goed wat toestemming geven betekent en ik wou zelfs dat ik haar nog meer geknuffeld had,” reageerde iemand op Facebook.