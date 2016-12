Hoe Eden Hazard de dronken held werd bij Lille

Rio Mavuba, ex-teamgenoot van Eden Hazard bij Lille, heeft een interessante anekdote onthuld over de Rode Duivel op de Franse televisiezender SFR Sport. Op het einde van het seizoen 2011-2012 speelde Lille tegen Nancy. Hazard werd de held van de wedstrijd, met een hattrick in dertig minuten. Ongelooflijk, als je hoort wat er aan die wedstrijd voorafging.

Rio Mavuba was te gast in het programma ‘Le Vestiaire’ op SFR Sport. Daar blikt hij terug op de match tegen Nancy, of toch vooral op wat er de avond voordien gebeurde.

“We waren zeker dat we het seizoen als derde zouden eindigen. Ik wist dat ik de dag erna niet moest spelen tegen Nancy, dus ik wilde wel gaan feesten. Het was de laatste match van Eden Hazard bij Lille, dus hij wilde iets kleins organiseren. Maar op die kleine drink werd het later en later en later...,” zegt Mavuba. Voel je al waar dit verhaal naartoe gaat?

“De volgende ochtend moesten we om 10 uur in het hotel zijn. Marko Basa opende de deur en zag een speler liggen. ‘Wat doe jij daar?’ vroeg hij. Het was Eden Hazard, die antwoordde: ‘Ik heb nog geen tijd gehad om naar huis te gaan.’ ’s Avonds speelde hij de wedstrijd tegen Nancy. We waren amper 30 minuten aan het spelen, en Eden had al een hattrick uit zijn mouw geschud! De jongne had niet geslapen, de hele nacht gedronken, en toch scoorde hij drie keer. ‘Hoe doet hij dat toch?’, vroegen wij ons allemaal af.”