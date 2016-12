Gent vreest Coulibaly te verliezen aan Mali

In principe maakt de Malinese bondscoach Alain Giresse vandaag een ruime voorselectie voor de Afrika Cup bekend. Naar verwachting zou die uit 30 namen bestaan, waaruit hij 23 spelers voor de definitieve selectie moet halen. Er zou met de ruime selectie een stage voorzien zijn vanaf 31 december.

Hoewel Coulibaly geen vaste waarde is bij Mali en niet op de Afrika Cup rekende, heeft AA Gent al een voorselectie ontvangen. Daarom is Coulibaly ook niet voorzien op de winterstage in Oliva. Als de voorselectie bevestigd wordt, is het code oranje voor AA Gent. Coulibaly kan nog altijd afvallen voor de definitieve selectie.

In geval van een selectie mist Coulibaly in het beste geval twee wedstrijden met AA Gent, mocht Mali de finale halen liefst vier. De Buffalo’s houden voorin dan enkel nog Jérémy Perbet over, want op Kujovic wordt niet meer gerekend. Hij gaat zelfs niet meer naar Oliva. AA Gent is sowieso op zoek naar aanvallende versterking.