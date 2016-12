CLUBNIEUWS. Gentse flop mag niet mee op oefenstage, STVV-verdediger komt goed weg na rode kaart

AA Gent zal zijn winterstage in het Spaanse Olivia waarschijnlijk afwerken zonder spits Kalifa Coulibaly, die in Malinese voorselectie voor de Afrika Cuip zit. Zijn vervanger heet alvast niet Emir Kujovic, want de floptransfer mag zelfs niet mee naar Spanje. En STVV-verdediger Mamadou Bagayoko komt goed weg met een schorsing van twee speeldagen na zijn schandalige overtreding op Standard-spits Benito Raman. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA Gent rekent niet op Coulibaly voor winterstage

In principe maakt de Malinese bondscoach Alain Giresse vandaag een ruime voorselectie voor de Afrika Cup officieel bekend. Naar verwachting zou die uit 30 namen bestaan, waaruit hij 23 spelers voor de definitieve selectie moet halen. Er is met de ruime selectie een stage voorzien vanaf 31 december.

Hoewel Kalifa Coulibaly geen vaste waarde is bij Mali en niet op de Afrika Cup rekende, heeft AA Gent toch al een voorselectie ontvangen, waarop de naam van Coulibaly wel degelijk prijkt. Daarom wordt hij dus niet voorzien op de Gentse winterstage in Oliva. Als die voorselectie ook effectief bevestigd wordt, is het alarmfase oranje voor de Buffalo’s.

In geval van een selectie mist Coulibaly in het beste geval twee wedstrijden met AA Gent. Mocht Mali de finale halen, zijn dat er maar liefst vier. De Buffalo’s houden voorin dan enkel nog Jérémy Perbet over, want op Kujovic wordt niet meer gerekend. Hij gaat zelfs niet mee naar Oliva.

Twee speeldagen schorsing voor Bagayoko

De KBVB heeft twee speeldagen schorsing en 600 euro boete voorgesteld aan Mamadou Bagayoko (STVV) voor zijn rode kaart tegen Standard. De verdediger had Benito Raman aangetrapt. Standard-verdediger Konstantinos Laifis kreeg voor zijn rode kaart in diezelfde wedstrijd een boete van 400 euro en één speeldag schorsing met uitstel. Een voorstel dat de Rouches meteen aanvaardden.

Kortrijk leent spits uit

Thamasis Papazoglou (KV Kortrijk) wordt tot eind dit seizoen uitgeleend aan Roda JC.