Viva Colombia! Club Brugge strikt alweer twee Colombianen

Met Helibelton Palacios (23) en Germán Mera (26) staat Club Brugge op het punt om twee Colombiaanse verdedigers te strikken. Dat het opnieuw in het thuisland van José Izquierdo en Carlos Bacca naar versterking speurt, is geen toeval. Club houdt van Colombia, en die liefde is wederzijds. “We bieden hen hier warmte. Dat ontbreekt wel eens bij andere Europese clubs.”

Door de blessure van Laurens De Bock en het nakende vertrek van Boli Bolingoli heeft Club Brugge momenteel met Ricardo van Rhijn en Dion Cools amper twee fitte flankverdedigers met ervaring in de kern. Daarom hoopt Club tijdens de winterstop een extra vleugelback aan te trekken. Met de Colombianen Helibelton Palacios (23) en Germán Mera (26) van Deportivo Cali, de nummer twee in hun vaderlandse competitie, heeft het twee verdedigers op het oog. Palacios zou in januari al overkomen, bij Mera zou dat pas in juni het geval zijn. Op de website van Deportivo Cali wordt de deal al officieel genoemd, bij Club Brugge ontkennen ze dat. Club bevestigt wel dat de onderhandelingen lopen, maar dat de finale praktische en financiële afspraken nog gemaakt moeten worden. Een akkoord moet niet voor het einde van volgende week verwacht worden, maar wellicht komt de zaak voor beide spelers – die nog geen medische test aflegden – wel rond.

Met dank aan Carlos en José

Dat Club Brugge opnieuw de Zuid-Amerikaanse – of meer bepaald de Colombiaanse – markt afschuimt, is geen verrassing. Met (ex-)spelers als Carlos Bacca (nu bij AC Milan) en José Izquierdo kan het in Colombia alvast op enkele goede contacten rekenen en is Club intussen een referentie geworden. Dat bevestigt Dévy Rigaux, teammanager bij Club en vertrouwenspersoon van de Zuid-Amerikanen en Spaans-taligen. “Door de succesvolle passages van Bacca en ­Izquierdo wordt Club Brugge meer en meer gevolgd in Colombia. Daar ziet men dat ons sportief project werkt. We bieden hen hier een goede omkadering en de nodige warmte. Dat laatste ontbreekt wel eens bij bepaalde clubs in het buitenland als een Zuid-Amerikaan de overstap maakt. Meer en meer Colombianen komen nu zelf vragen aan spelers als Bacca en Izquierdo waarom Club zo'n goede stap is voor hun carrière. Zij laten zich vervolgens altijd positief uit over ons en dat loont.”

Engels en Van Rhijn

Viva Colombia in Brujas dus, ook deze winter. Vooral rechtsachter Palacios zou op korte termijn al neerstrijken in Jan Breydel. Omdat Cools het de laatste maanden prima deed als vervanger van De Bock en de linksachterpositie al dubbel bezet is, werd vooral op rechts naar een doublure voor Van Rhijn gespeurd. Club Brugge heeft Palacios al langer op zijn lijstje staan. In de zomer van 2015 informeerde Club al naar hem.

Palacios pakte al één cap voor de nationale ploeg en maakte afgelopen zomer deel uit van de olympische ploeg op de Spelen in Rio. De vleugelverdediger wordt vooral geroemd om zijn wendbaarheid, explosiviteit, uithoudingsvermogen en goede voorzet. Club zou ongeveer ­80 procent van de transferrechten in handen krijgen.

Mera is dan weer een fysiek sterke, linksvoetige centrale verdediger, met wie waarschijnlijk geanticipeerd wordt op een eventueel vertrek van Björn Engels. Die gaf eerder al aan geen neen te zeggen tegen een vertrek komende zomer.

Van Mera zou Club bij een overgang over 90 procent van de transferrechten beschikken. Het prijskaartje van beide Colombianen zou elk rond één miljoen euro liggen.