Genk wil Bailey niet laten gaan

Na het ontslag van coach Peter Maes, de aanstelling van Albert Stuivenberg als zijn opvolger en de deugddoende zege tegen AA Gent zet Genk zich schrap voor de komende transfermarkt. Die belooft druk te worden.

Eerste zorg: Leon Bailey aan boord houden. De jonge Jamaicaan had na de zege tegen Gent laten uitschijnen dat dit misschien wel eens zijn laatste match voor Genk zou zijn maar TD Dimitri de Condé benadrukte gisteren dat een wintertransfer onwaarschijnlijk is. In de zomer wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.

Tweede zorg: de komst van een nieuwe centrumspits. Na het uitvallen van Nikos Karelis – met 18 goals in 32 matchen dit seizoen met voorsprong de meest productieve Genkenaar – dinsdag tegen Gent is het een zaak van hoogdringendheid geworden. Het herstel van Karelis wordt op maximaal negen maanden geraamd, datum en plaats van de ingreep lagen gisteren nog niet vast. Karelis moet in elk geval worden vervangen door een targetman die nog meer complementair kan zijn met Ally Samatta. Bij Racing is men zich al een poos bewust van het ontbreken van een diepe spits, die met de rug naar doel kan voetballen en in tijden van nood als breekijzer kan fungeren

KRC Genk maakt eerdaags ook de transfer van de 18-jarige Sander Berge (Valerenga) bekend. Hij wordt wel niet de (enige) vervanger van Wilfred Ndidi, die op 1 januari naar Leicester City verhuist. De club bewandelt een concrete buitenlandse piste in de zoektocht naar een fysiek sterke nummer zes, die Ndidi kan vervangen in de balrecuperatie.