Al bijna 2.000 mensen dienden klacht in na oplichting met ‘spookfactuur’

Liefst 1.659 Belgen hebben bij het meldpunt van de FOD Economie een klacht ingediend voor fraude met vervalste facturen. Gemiddeld raakten de slachtoffers door die fraude 12.000 euro kwijt.

Bent u dit jaar het slachtoffer geworden van misleiding, bedrog, fraude of oplichting? Dan kan u als consument of bedrijf sinds eind februari terecht op een nieuw centraal meldpunt van de overheidsdienst FOD Economie: meldpunt.belgië.be. Intussen hebben al ruim 20.000 Belgen dat gedaan, blijkt uit nieuwe cijfers van de overheidsdienst.

Een verontrustend groot deel van de meldingen – 1.659 –gaat over factuurfraude, waarbij oplichters facturen onderscheppen en op een sluwe manier het rekeningnummer veranderen. Met als resultaat dat het slachtoffer aan de verkeerde betaalt en zowel de verzender als de ontvanger van de factuur zijn centen kwijt is. Wat pas duidelijk wordt als het slachtoffer enkele weken later plots een aanmaning tot betaling ontvangt.

In de hoop dit probleem beter te kunnen aanpakken, is het meldpunt onlangs een informatie-uitwisseling met Bpost begonnen. Veel van de facturen worden namelijk onderschept in de rode brievenbussen van Bpost. Al worden sommige facturen ook ge­stolen uit postkamers van be­drijven en brievenbussen van particulieren.

Facturen van gemiddeld 12.000 euro

Uit de klachten die de Economische Inspectie in 2016 ontving, blijkt dat het over facturen van gemiddeld 12.000 euro ging, met uitschieters van enkele honderdduizenden euro.

Ook digitale fraude

Meer en meer is ook sprake van digitale factuurfraude. De oplichters hacken dan het informaticasysteem van een leverancier en onderscheppen facturatiemails of passen het rekeningnummer aan. Ook bij elektronische facturen moet u dus alert zijn.

Leveringsproblemen en namaakproducten

Behalve de problemen met spookfacturen, waren er in 2016 ook veel klachten over leveringsproblemen via het internet (1.797) en de schending van consumentenrechten. Zo werden honderden Belgen dit jaar het slachtoffer van een falende garantieregeling (690) of kochten ze online ongewild namaakproducten (565), waarvan een kleine helft uit China kwam. Met name de aankoop van schoenen op het internet blijkt in sommige gevallen nogal riskant.

Almaar meer Belgen klagen ook over ongewenste communicatie. Via het internet, maar ook via ­ongewenste telefoontjes van verkopers.

Ruim een kwart van de meldingen over fraude en oplichting werd onmiddellijk overgemaakt aan de politie. Bij ruim 1.700 meldingen werden dit jaar volgens de FOD Economie al extra controles verricht. De strengste straffen kunnen daarbij oplopen tot 600.000 euro en 5 jaar cel.