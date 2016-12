Belgen boeken opvallend vaker voordelige ‘first minutes’ voor de zomervakantie

De tijd van de last minute is helemaal voorbij. First minute is de nieuwe stra­tegie van de prijsbewuste vakantieganger. De grootste reisorganisator TUI noteert nu al 15 procent meer zomerboekingen dan eind vorig jaar.

Vroeger was het: wachten en nog eens wachten. En dan een week voor je vakantie je bestemming kiezen op basis van de last­minuteaanbiedingen. Vaak zakten die promoties tot de helft van de prijs, zo ver gingen reisoperatoren om niet met lege ­kamers te blijven zitten.

Die tijd is gedaan, zegt reisspecialist Robrecht Willaert van Travel Magazine. “Er zijn haast geen last minutes meer. Zeker niet in Europa. Want sinds de aanslagen op toeristische plaatsen in moslimlanden raakt alles hier zeer snel volgeboekt.”

Vakantiegangers weten dat ondertussen ook. Het omgekeerde is nu bezig: steeds vroeger boeken. Bij TUI (onder meer JetAir, Sunjets, Vip Selection) noteren ze nu al 15 procent meer boekingen dan vorig jaar dezelfde periode. “Begin november gaven we ons zomeraanbod vrij en meteen stroomden de boekingen binnen”, zegt Pieterjan Rynwalt.

Verleidelijke kortingen

Volgens Rynwalt laat de reiziger zich graag verleiden door de vroegboekkortingen. Dat kan gaan van een globale korting op de reis tot het gratis inchecken van de bagage of een goedkopere vlucht. Of de mogelijkheid om nu bijvoorbeeld al Spanje te boeken, maar later zonder bij­komende kosten om te boeken naar Portugal.

Op veilig spelen

Volgens Koen Van den Bosch van Thomas Cook speelt niet ­alleen het financiële voordeel. Vakantiegangers willen bijvoorbeeld exact dezelfde kamer als het jaar ervoor. Of ze willen ­absoluut een kamer met zeezicht, en dus spelen ze met een vroege boeking liever op veilig.

“Het maakt allemaal dat mensen al in december hun zomervakantie boeken, terwijl ze daar vroeger hoogstens in januari aan ­begonnen te denken. Het online boeken bespoedigt alles nog.”

De trends voor komende zomer

De vroege boekingen tonen ook al de trends voor de zomer. “Mensen hebben nog steeds angst voor moslimlanden”, zegt Pieterjan Rynwalt van TUI. “Ook volgende zomer nemen we weer massaal vakantie in Europa. De revival van Spanje gaat door. Maar nu krijgt ook Griekenland aansluiting. Om de terugval te stuiten, heeft de Griekse vakantiesector voor volgende zomer de prijzen ferm gedrukt.”

Robrecht Willaert doet nog een voorstel: “Wie heel veel waar voor zijn geld wil, gaat naar ­Turkije, dat sinds de aanslagen op zijn gat zit. Daar zijn vorig jaar prachtige vijf­sterrenhotels opengegaan, die helaas leegstaan. Die worden nu aan­geboden voor de prijs van drie­sterrenhotels. Te overwegen.”