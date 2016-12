Absurde regels elektrische fietsen zorgen voor verwarring

De nieuwe verkeersregels die werden ingevoerd voor snelle elektrische fietsen hebben absurde neveneffecten. Zo mag je in sommige straten met zo’n ‘zoeffiets’ geen fietsers inhalen, of moet je stoppen aan het rode licht waar andere fietsers wél rechtsaf mogen.­“Niemand geraakt er nog wijs uit”, klagen N-VA­-Kamerleden Bert Wollants en ­Daphné Dumery aan.

Nog zo’n eigenaardigheid doet zich voor in voetgangerszones waar stapvoets fietsen is toegelaten. “Stel, je hebt een echtpaar. De vrouw – op een gewone elektrische fiets – mag stapvoets door deze voetgangerszone rijden. De man op een snelle elektrische fiets moét afstappen en te voet verdergaan. Want volgens de wegcode is zijn fiets een bromfiets klasse B, en die zijn daar niet toegelaten”, zeggen Wollants en Dumery. Of nog: twee collega’s rijden op snelle elektrische fietsen naar het werk. Op sommige locaties mogen ze niet naast elkaar rijden.

Foto: rr

“Wie geraakt hier nog aan uit?”, zeggen de Kamerleden. “De regels zijn er veel te snel gekomen, zonder goed te beseffen wat het effect ging zijn op onze nu al ingewikkelde wegcode.” Ze roepen mobiliteitsminister François Bellot (MR) op vaart te zetten achter de aangekondigde modernisering van onze verkeerswetten. “Al betwijfelen we of hij daar deze legislatuur nog in zal slagen.”

Eerder geraakte al bekend dat snelle elektrische fietsen – tot 45 per uur – niet op de fietsostrades tussen grote steden ­mogen, of op jaagpaden langs het ­kanaal, “want bijna altijd staan daar borden dat die fietspaden verboden zijn voor bromfietsen klasse B, waar ook de snelle elektrische fietsen onder vallen”, ­aldus nog Wollants.

Duizenden extra verkeersborden

In heel het land moeten duizenden ­extra verkeersborden komen, opdat de snelle elektrische fiets wel op dergelijke fietspaden mag. Gevolg van al die onduidelijkheid? Veel eigenaars van snelle elektrische fietsen wagen zich toch op jaagpaden en fietsostrades, met alle problemen van dien bij een ongeval.

“Onze grote schrik is dat ze door de ­ingewikkelde situatie toch opnieuw de auto gaan nemen.” Ook de Fietsersbond vindt dat de “nieuwe wetgeving het ­gebruik van snelle elektrische fietsen eerder ontmoedigt dan aanmoedigt.”

Bellot toont zich bereid enkele absurditeiten aan te pakken. Hij beklemtoont dat de regels niet halsoverkop of zonder overleg zijn ingevoerd. “Er is ruim ­advies gevraagd, ook aan de gewesten.”