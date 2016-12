Thuis-acteur Wim Van de Velde is deze kerstvakantie ten val gekomen met zijn fiets. Hij brak zijn sleutelbeen.

“Het is deze kerst paracetamol geworden in plaats van kalkoen. Gezondheid”, laat hij weten. Van de Velde speelt sinds mei de rol van psychiater Ruben Huisman in de Eén-soap Thuis. De makers hebben beslist dat hij dit seizoen een grotere rol zal krijgen. Eerder was de acteur al Bart Van den Bossche in Familie op VTM.