Jongetje (6) in kritieke toestand nadat hij 15 uur op ijskoude balkon moet staan “omdat Jezus het wil”

Sint-Joost-ten-Node - Een jongen van 6 jaar uit Sint-Joost-ten-Node ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij urenlang in pyjama buiten op het balkon moest blijven staan. De ouders van de jongen werden intussen opgepakt.

De jongen stond al 15 uur lang in pyjama op het ijskoude balkon toen hij maandagavond het bewustzijn verloor. Hij stond op dat moment al van 5 uur ’s ochtends op het balkon. Zijn ouders hadden hem daar gezet als straf. De jongen had namelijk zelf eten gezocht in de keuken, en dat mocht niet.

In de loop van de avond werd het nog wat kouder dan overdag. De temperaturen zakten tot zo’n 3 graden. Toen de hulpdiensten hem rond 20 uur maandagavond vonden nadat ze een telefoontje hadden gekregen, was de jongen onderkoeld. Daarnaast bleek ook dat de 6-jarige ondervoed was. Hij vertoonden ook tekenen van mishandeling. Ook bij zijn tweelingzusje was dat het geval.

De twee kinderen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het meisje is aan de beterhand, maar de jongen die op het balkon moest staan, is nog steeds in kritieke toestand.

De speurders arresteerden de Franse moeder (31) en Belgische stiefvader (21) van de tweeling. Die laatste, Charles D.F., is een voormalig voetballer en zoon van de eerste zwarte schepen in Brussel. Na verhoor besliste de onderzoeksrechter om de twee aan te houden voor foltering. De kinderen zijn onder toezicht geplaatst van de jeugdrechter.

Volgens het parket van Brussel werden de kinderen zo behandeld omdat de ouders geloofden “dat Jezus het zo wil”.