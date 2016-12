Carlos Tevez verlaat jeugdliefde om “best betaalde speler ter wereld” te worden in China

De Argentijnse aanvaller Carlos Tevez verlaat de Argentijnse competitieleider Boca Juniors om in China bij Shanghai Greenland Shenhua aan de slag te gaan, zo maakten beide clubs donderdag bekend.

Meer details omtrent de overgang werden er niet vrijgegeven. De 32-jarige voormalige international zou er volgens Chinese media een bijzonder lucratief contract voor twee seizoenen ondertekend hebben. Bronnen uit de entourage van de speler hebben het over een jaarsalaris van veertig miljoen dollar (38,24 miljoen euro), waardoor Tevez de best betaalde voetballer ter wereld zou worden. Een gigantisch verschil in vergelijking met zijn contract bij Boca, waar hij jaarlijks vrede moest nemen met minder dan twee miljoen euro.

Ook omtrent het transferbedrag bestaat heel wat onduidelijkheid. Volgens sommige media heeft de Chinese club 84 miljoen euro op tafel gelegd om de 76-voudige international los te weken bij Boca, waarmee hij de op vijf na duurste speler ter wereld zou worden. Andere bronnen hebben het dan weer over een heel wat bescheidener transferbedrag.

Foto: shenhuafc.com

Carlos Tevez streek in de zomer van 2015 opnieuw neer bij zijn jeugdliefde Boca Juniors, waar hij in 2001 zijn profcarrière startte. Nadien verdedigde de aanvaller de kleuren van het Braziliaanse Corinthians (2005-2006) en in de Engelse Premier League die van West Ham (2006-2007), Manchester United (2007-2009) en Manchester City (2009-2013), alvorens de overstap naar het Italiaanse Juventus (2013-2015) te maken. Bij Juve gaf Tevez destijds aan terug naar de heimat te willen keren en de spits leek dan ook zijn indrukwekkende carrière bij Boca te zullen afsluiten. Enkel een monsterbod uit China kon de ‘Apache’ nog overtuigen om ‘La Bombonera’ en de Argentijnse hoofdstad te verlaten.

Vorige week maakte de Braziliaan Oscar al voor heel wat miljoenen de overstap van Chelsea naar Shanghai SIPG. Eerder kozen onder meer Graziano Pellè, Ezequiel Lavezzi en Jackson Martinez voor een lucratief contract in China. Bij Shanghai Shenhua is de Uruguayaanse ex-international Gustavo Poyet de trainer en staan er met Demba Ba (ex-Moeskroen), Fredy Guarin en Obafemi Martins al enkele ronkende namen op de spelerslijst. Zij moeten komend seizoen proberen beter te doen dan de vierde plaats van afgelopen jaargang. De Chinese competitie start in maart en duurt vervolgens tot en met oktober.