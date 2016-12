Gezocht: truckers! (En het is dringend)

Niet de verpleegkundigen of de bouwvakkers behoren tot de grootste knelpuntberoepen van onze provincie. Het is de nood aan vrachtwagenchauffeurs die het hoogst is. Dat er vaak buitenlandse truckers ingeschakeld worden, is dan ook geen kwestie van kostprijs, maar de krapte op de lokale arbeidsmarkt. Intussen plooien transportbedrijven zich dubbel om toch zoveel mogelijk mensen warm te maken voor het beroep, en hen via interne opleidingen klaar te stomen voor het grote werk.

Het Logisitiek Platform Limburg kondigde enkele maanden geleden al aan dat je sneller een aap in Hawai-hemd op de Noordpool vindt dan een groep van jonge, gemotiveerde kandidaat-vrachtwagenbestuurders uit Limburg. De gemiddelde leeftijd in deze beroepsgroep bedraagt nu al 53 jaar. Jongeren worden afgeremd om de opleiding aan te vatten door de hoge kostprijs en door de (relatief) hoge minimumleeftijd om ermee te mogen starten (21 jaar). Bovendien schrikt de vereiste flexibiliteit heel wat potentiële instromers af.

?Tot de overheid met enkele lumineuze ideeën komt om die drempels weg te werken, moeten de transportondernemingen hun eigen boontjes zien te doppen. Het inschakelen van buitenlandse chauffeurs, die al opgeleid zijn en van de flexibiliteit geen probleem maken, is één van de alternatieven. Daarnaast worden er veel opleidingen door de transporteurs zelf georganiseerd en betaald. Er worden ook heel aantrekkelijke randvoorwaarden gecreëerd, zoals de mooie verloning maar ook de optimalisatie van de zogenaamde work-lifebalans.

?Mooie voorbeelden zijn er in Limburg te vinden bij H.Essers, dat zelfs een eigen opleidingsacademie uit de grond wil stampen. Een soortgelijk project is van start gegaan bij Jet Logistics in Opglabbeek. “We hebben het vaak moeilijk om onze vacatures in België ingevuld te krijgen”, zegt zaakvoerder Stefan Janssen.

“In het buitenland valt het nog enigszins mee, maar hier in Limburg is het een ware uitdaging om vrachtwagenchauffeurs met het juiste profiel te vinden. Om hierop een antwoord te bieden, hebben we allerlei extra kanalen in het leven geroepen. Zo werken ze samen met de VDAB om beginnende chauffeurs onder begeleiding van een ‘peter-chauffeur’ te laten starten en gedurende een maand samen te rijden.”

