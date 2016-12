Definitief: KV Oostende neemt doelman Dutoit over van STVV

De 28-jarige Franse doelman William Dutoit verlaat Sint-Truiden transfervrij en ondertekende een contract voor 3,5 seizoenen bij KV Oostende, zo maakte de kustploeg donderdag bekend.

Bij de Kustboys moet Dutoit de blessure van eerste doelman Silvio Proto en het vertrek van Didier Ovono helpen opvangen. De 33-jarige Ovono speelt begin komend jaar met Gabon de Africa Cup.

Dutoit nam dinsdag na de competitiewedstrijd tegen Standard (2-2) nog op emotionele manier afscheid van STVV, waar hij eerder dit seizoen zijn plaats tussen de palen verloor aan Lucas Pirard. In 2014 dwong hij met Sint-Truiden de promotie naar de eerste klasse af en hij werd er door de Truiense fans twee keer verkozen tot ‘meest verdienstelijke speler’. Voor zijn komst naar Stayen speelde hij in de tweede klasse bij Boussu Dour en in eigen land bij Belfort en Vesoul.