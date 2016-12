Jan Vertonghen riskeert fikse schorsing na dit incident

Jan Vertonghen riskeert een fikse schorsing na de competitiewedstrijd van woensdagavond tegen Southampton. TV-beelden tonen immers dat onze landgenoot zijn tegenstander Jay Rodriguez bewust in het gezicht krabt.

Vertonghen is an embarrassment. Apart from Van Bommel it's hard to think of a more cynical player in recent years. https://t.co/AxgBiGrEJV