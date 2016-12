Juventus haalt nieuwe middenvelder, wat nu met de transfer van Axel Witsel?

Juventus heeft zich verzekerd van de diensten van Tomas Rincon. De Venezuelaan wordt eerst gehuurd van Genoa, waarna de Oude Dame ‘Il Generale’ in de zomer definitief overneemt. Geen wintertransfer dus voor Axel Witsel?

Juve betaalt 2 miljoen euro aan de Grifone om Rincon te huren. De overige 6 miljoen worden betaald in de zomer van 2017. De 28-jarige kapitein van Venezuela kwam in 2014 transfervrij over van Hamburg en speelde zich vooral dit en vorig seizoen in de kijker als balveroveraar, box-to-box-speler en een man met een heleboel grinta. Rincon kan bovendien ook op de flank uitgespeeld worden en coach Max Allegri houdt van veelzijdige voetballers.

Rincon is in vele opzichten een type-Witsel. Hij heeft minder klasse maar maakt veel goed met zijn werkkracht en inzet. Sky Italia meldt dat Juve de Rode Duivel graag in januari wil halen ondanks de komst van Rincon, die zondag al meetraint met zijn nieuwe ploegmaats. De Oude Dame is bereid 6 miljoen euro plus bonussen op tafel te leggen om Zenit te overhalen, maar de Russen willen liever iets meer.

Tomas #Rincon has arrived in Turin! Medical now underway for the Venezuelan! pic.twitter.com/3iEjqNTfib — JuventusFC (@juventusfcen) 29 december 2016

“Witsel is enorm efficiënt”

Dat een transfer in januari moeilijk wordt, bleek nogmaals uit een interview van assistent coach bij Zenit Carlo Nicolini aan Radio VS. “De trainer (Mircea Lucescu) is van mening dat het geen zin heeft om Witsel nu voor 6 miljoen te verkopen. Als Juve iets meer biedt, kan hij gaan. Maar momenteel is van een verhoogd bod geen sprake.” Afwachten dus wat de Italiaanse kampioen gaat doen want het doel is om sowieso twee middenvelders te halen tijdens de winter mercato.

Nicolini had overigens loofde woorden over voor onze landgenoot. “Je beseft pas hoe belangrijk Witsel is wanneer hij niet speelt. Hij is niet spectaculair maar wel enorm efficiënt. Vooral tactisch is Witsel zeer sterk, sterker dan Paul Pogba. Axel is gewoon een slimme speler en zou daarom ook geen problemen kennen in de Serie A. En hij zou ervoor kunnen zorgen dat Juve met drie aanvallers kan spelen, wat Allegri ook wil. Hij kan dat niet met Miralem Pjanic”.