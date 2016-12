Fernando Cavenaghi kondigt voetbalpensioen aan

De Argentijnse aanvaller Fernando Cavenaghi hangt op 33-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen definitief aan de haak, zo maakte zijn ex-club River Plate woensdag bekend.

Fernando Cavenaghi is een voormalig Argentijns toptalent. In 2003 werd hij met La Albiceleste wereldkampioen bij de min 23-jarigen. Zijn beste periode kende hij bij Bordeaux, waarmee hij in 2009 de Franse titel veroverde.

Na een terugkeer in 2014 naar zijn jeugdclub River Plate kwam hij vorig seizoen nog voor het Cypriotische Apoel Nicosia uit, de huidige werkgever van voormalig Rode Duivel Igor De Camargo. Cavenaghi stapte er begin april reeds op en nadien vond de viervoudige international geen club meer.