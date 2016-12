Vreemde taferelen in Rwanda: speler beschuldigd van hekserij op het veld

De Rwandese voetbalbond heeft hekserij verboden op het veld, uit bezorgdheid dat spelers het gebruiken om een oneerlijk voordeel te bekomen. De aanleiding voor het verbod is een incident uit de Rwandese eerste klasse. Moussa Camara, spits bij Rayon Sports, voerde een soort ritueel uit, kort daarna scoorde hij de gelijkmaker tegen Mukura Victory.

De video begint met een gemiste kans van Moussa Camara, hij kopt de bal tegen de paal. Daarna lijkt hij iets te nemen aan de paal en begint hij heel snel te lopen. Een vijftal minuten later doet hij de netten trillen met een prachtig afstandsschot.

Volgens de Engelse krant The Mirror zullen speles in de toekomst een boete krijgen van 100.000 Rwandese frank, of 118 euro, als ze hekserij uitvoeren.